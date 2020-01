Krampfanfall am Flughafen Überdosis als Todesursache von US-Rapper Juice Wrld bestätigt

Rapper Juice Wrld ist an einer versehentlichen Überdosis gestorben, wie "TMZ" berichtet. Die Gerichtsmedizin hat demnach Oxycodon und Codein in seinem Körper gefunden. Der Wirkstoff Oxycodon ist ein starkes Schmerzmittel, von dem der Rapper laut seiner Mutter abhängig gewesen sein soll. Codein ist in Hustensaft enthalten und eine beliebte Droge in der Hip-Hop-Szene.