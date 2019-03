Die Zahlen belegen seinen Wert, vor allem in den engeren, internationalen Spielen. In der Bundesliga kommt der FC Bayern in dieser Saison mit ihm bei 1,06 Gegentoren (ohne: 1,08) im Schnitt auf 2,59 (2,28) Punkte, in der Champions League lassen die Martínez-Bayern nur 0,2 Treffer zu (0,7), was für 2,2 (2,1) Punkte reicht.