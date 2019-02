Kostspieliger Hauch von Nichts Zoë Kravitz: Schauspielerin feiert Oscar-Party im Gold-BH

Warum verhüllen, was man hat? Dieser Ansicht war wohl Schauspielerin Zoë Kravitz (30, "Big Little Lies"), als sie ihr Outfit für die Oscar-Party von Vanity Fair am gestrigen Sonntag zusammenstellte. Die Tochter von Lenny Kravitz (54) und Lisa Bonet (51) erschien in einem Hauch von Nichts. Während sich der Großteil der anwesenden Gäste in glamouröser Abendrobe ablichten ließ, posierte die 30-Jährige in einem goldenen Mesh-BH aus der Elsa-Peretti-Kollektion für Tiffany & Co.