München - Andrea Trinchieri wird nach einem Medienbericht neuer Basketball-Trainer des FC Bayern. Wie das für gewöhnlich gut informierte Fachportal "Sportando" am Dienstag meldete, werde der Spitzenclub aus der Bundesliga die Verpflichtung des früheren Bamberger Erfolgscoaches in dieser Woche offiziell machen. Dies deckt sich mit AZ-Informationen, nach denen Trinchieri Bayerns Wunschkandidat ist und der Deal noch in dieser Woche verkündet werden wird. Die Münchner äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.