Kostenlose Kurse bei Cyberobics So gelingt das Workout in den eigenen vier Wänden

Kann ein Training zuhause das Fitnessstudio ersetzen?

Rainer Schaller: Die Digitalisierung hält seit Jahren Einzug in alle erdenklichen Lebensbereiche, auch in der Fitnessbranche. Menschen wollen ganz flexibel und individuell trainieren. Ganz ohne Anleitung ist es jedoch für viele schwierig, sich zu motivieren oder auch passende Übungen zusammenzustellen, die effektiv sind und Spaß machen. Cyberobis setzt genau hier an, denn wir sind davon überzeugt, dass ein vollwertiges Training ohne Fitnessstudio möglich ist. Da so viele Menschen aktuell nicht in ihr Gym gehen können und wir von der aktuellen Lage stark bewegt sind, haben wir uns entschieden, weltweit unser gesamtes Kursangebot kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir sehen das so: "We are all in this together!"