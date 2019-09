Kosmetik als Lebenshilfe Lady Gaga: Make-up "verleiht mir Flügel"

Eine Lebenshilfe auch für andere?

Make-up habe sie immer wieder aus der mentalen Krise geholt: "Ich habe mich nie schön gefühlt, und an manchen Tagen tue ich das immer noch nicht. All die Unsicherheit, mit der ich mein Leben lang gekämpft habe, weil ich früher gemobbt wurde - die kommt wieder hoch und frisst mich auf. Dann lege ich Make-up auf, und schon vorher fühle ich diese Superheldin in mir. Es verleiht mir Flügel."