Korruptionsprozess Ingolstadts Ex-OB Lehmann legt Teilgeständnis ab

Lehmann: 750.000 Euro finanzielle Vorteile?

Lehmann wird in der Anklage vorgeworfen, seiner Familie durch mehrere Immobilienkäufe finanzielle Vorteile in Höhe von etwa einer dreiviertel Million Euro verschafft zu haben. Er war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister in der oberbayerischen Großstadt. In dieser Funktion war er Chef von zwei Aufsichtsgremien, die öffentliche Gebäude an Investoren verkauft haben. Lehmann erwarb dann später privat Studentenappartements und eine Penthousewohnung in den sanierten Objekten. Neben Lehmann ist in dem Strafverfahren ein Verantwortlicher eines Bauträgers mitangeklagt.