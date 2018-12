Kopfschmerzen ade Kokoswasser und Rührei: Das hilft gegen den Weihnachts-Kater

Nach einer alkoholschwangeren Nacht werden alle Ressourcen im Körper mobilisiert, die in Leber und Nieren gebraucht werden. Das geht natürlich zu Lasten anderer Organe, wie dem Gehirn. Die Folge: Mangelerscheinungen, die sich in Form von Kopfschmerzen, Müdigkeit und Co. äußern. Mit diesen Tipps wird man den Kater ganz schnell wieder los.