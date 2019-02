Kooperation Dating-Plattform liebertext.de: Worte statt Bilder

München - Die Idee entstand vor drei Jahren bei einem Glas Rotwein am Küchentisch. Angelika Ziebart, ihr Mann Christoph Walz und Marina Tomacelli Filomarino saßen zusammen, wollten eine Freundin zum Onlinedating überreden. Das Problem dabei: "Mit einem Foto wollte sie sich auf keinen Fall bloßstellen und eine Profilseite verwalten schon gar nicht. Also fiel uns allen das gute alte Inserat wieder ein. Sie war begeistert. Wir haben uns gleich an die Arbeit gemacht", erzählen die drei - und gründeten damals liebertext.de, eine etwas andere Dating-Plattform aus München.