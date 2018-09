Zudem trat L. in dem Zeitraum auch nicht als selbstständiger Unternehmer in Erscheinung. Er besaß nicht mal einen Gewerbeschein.



Als erfahrenem Geschäftsmann sei Vorholzer das alles bewusst gewesen. Schon allein deshalb, da 2015 L. von Vorholzer nämlich wieder in ein Arbeitnehmerverhältnis übernommen wurde, ohne dass sich an dessen Aufgabenbereich im Bowlingcenter gravierend etwas geändert habe.



Verhandelt wurde in der Folge dennoch nicht - und das hat einen guten Grund: Seit Februar ist eine Güteverhandlung am Sozialgericht wegen des Falls Vorholzer anhängig. Dabei geht es um mögliche Rückzahlungen der Sozialversicherungsbeiträge.