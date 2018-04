Rahmenprogramm und Workshops

Die New Heritage ist mehr als eine Messe. Verschiedene Workshops laden die Besucher ein, selbst aktiv zu werden und zu erfahren, was es bedeutet, Produkte in Handarbeit herzustellen. Im Kalligrafie-Workshop erlernen die Teilnehmer den Buchstabenaufbau der Humanistischen Kursive und den Umgang mit einem Kalligrafiefüller. Das eigene Leder-Etui wird unter fachmännischer Anleitung in der Leder-Werkstatt genäht. Beim Craftbeer-Tasting „Der Norden und das Bier“ stellen die Braumeister verschiedene Sorten aus den historischen Riverkasematten auf St. Pauli vor – und die „Weinreise durch Spanien“ zeigt, dass das Land so viel mehr guten Geschmack zu bieten hat als die bekannten Riojas. Wie die Dip-Dye-Methode funktioniert, sieht man bei Indigo People. Und in der Barber & Tattoo Area gibt’s Schönes für Kopf und Haut.