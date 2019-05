Die Schlussnummern 'I‘m Still Standing' und 'Saturday Night‘s Alright For Fighting' rocken dennoch, und Eltons Stimme ist nach wie vor beeindruckend voluminös. Mit seinen Klassikern wie 'Don‘t Let The Sun Go Down On Me' oder 'Your Song' entfacht er Begeisterung, fast mehr noch aber mit einer kurzen Ansprache: 'I‘m so sick of Brexit', sagt er an diesem Abend, der ja auch Wahlabend ist. Und ruft energisch: 'I‘m a European!' Die 11.500 Zuschauer in der ausverkauften Olympiahalle jubeln frenetisch.