Die Musiker sind schon mittendrin im Spiel auf Münchens grünen Freiluftbühnen. Viele schöne Erlebnisse gab es bereits in diesen Zeiten, in denen einiges anders läuft als gewohnt. Ich habe in meinem Leben ja schon viele Hundert große Konzerte fotografiert, viele Stadien- und Hallenkonzerte. Alles dabei.