Konzept, Termine, Kandidaten "Promi Big Brother": Alle Infos zu Staffel sieben

Der einstige "Love Island"-Kandidat Tobias Wegener (26) galt als gesetzt und ist dabei. Daneben werden Ex-"Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou (27), Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter (65) und "Bullshit TV"-Gastgeber Chris "Killadigga" Manazidis (32) für reichlich Stress, Spaß und Unterhaltung sorgen. Damit sind neun von 12 Kandidaten bekannt.

Die Gewinner der Vorgänger-Staffeln

Wer wird sich hinter die Gewinner der vergangenen Staffeln einreihen? Die allererste "Promi Big Brother"-Staffel gewann Jenny Elvers (47). Sie wird in diesem Jahr dem Sat.1-"Frühstücksfernsehen" als "PBB"-Expertin zur Verfügung stehen. Auf die Blondine folgten YouTuber Aaron Troschke (29), Fußball-Star David Odonkor (35), Schauspieler Ben Tewaag (43), Reality-TV-Star Jens Hilbert (41) und Reality-TV-Star Silvia Wollny (54).

Sendetermine und Finale

Das Moderatoren-Duo Jochen Schropp (40) und Marlene Lufen (48) werden die Reality-Show, zu der in diesem Jahr der Titelsong "An guten Tagen" von Johannes Oerding (37) gehört, moderieren. Die erste Folge und damit der Einzug der Bewohner wird am Freitag um 20:15 Uhr live auf Sat.1 gezeigt. Ab Folge zwei wird die Show täglich um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Das große Finale steigt in Folge 15 (23. August) wiederum um 20:15 Uhr.

Wer nach den täglichen Folgen auf Sat.1 noch mehr "PBB"-Eindrücke bekommen möchte, der ist beim Sender Sixx gut aufgehoben. Dort läuft jede Nacht direkt im Anschluss "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel (51) und Melissa Khalaj (30). Einen 24-Stunden-Live-Stream wird es nicht geben.