Inning am Ammersee - In Inning (Lkr. Starnberg) ist es am Freitagabend zu einem spektakulären Unfall gekommen. Nachdem der 84-jähriger Pkw-Fahrer auf der Staatstraße 2067 in einem Kreisverkehr zunächst ein Verkehrsschild überfuhr, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und hinterließ eine Spur der Zerstörung.