Kontrolle im Ebersberger Forst Mann an Heiligabend mit über zwei Promille hinterm Steuer

Ebersberg - Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg hat an Heiligabend wohl zu tief ins Glas geschaut. Gegen 22 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, dass von Straußdorf in Richtung Ebersberg fuhr und in Schlangenlinien unterwegs war. So soll der VW auch mehrfach von der Spur abgekommen sein.