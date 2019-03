KFC weiter hinter dem TSV 1860

Durch das Unentschieden verpassten es die Krefelder, in der Tabelle wieder an den Sechzgern vorbeizuziehen. Der KFC ist nun Siebter, punktgleich mit dem TSV, der auf dem fünften Platz liegt - und am Samstag bei den Würzburger Kickers ran muss (14 Uhr, live im BR und bei Magenta Sport sowie im AZ-Liveticker). Fortuna Köln belegt Tabellenplatz 14.