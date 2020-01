Rechts-Rapper wohnt jetzt in München

Mit einem seiner Songs schaffte es Rapper Ares unlängst bei Amazon und iTunes kurzzeitig sogar in die Charts. Fans sehen in dem Sänger "die rechte Antwort auf migrantisch geprägten Deutschrap", wie es in der Szene heißt. Bis vor Kurzem wohnte der Musiker noch im Landkreis Ebersberg. Jetzt ist er umgezogen in den Landkreis München und hat zusammen mit einem Freund eine Wohnung in Sauerlach.