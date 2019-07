Gelsenkirchen/München - So jung, so talentiert – und so begehrt: Alexander Nübel (22) hat die Qual der Wahl, was seinen zukünftigen Klub betrifft. Wie die AZ erfuhr, sind nach den starken Auftritten des Torhüters bei der U21-EM Klubs aus England, Spanien und Italien auf Nübel aufmerksam geworden und haben ihm Angebote unterbreitet. Schon vor Turnierbeginn gab es Kontakt zum FC Bayern.