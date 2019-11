Kong: Skull Island, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Meine Cousine, die Liebe und ich, Melodram

Holly Shaw (Valerie Huber) möchte ihr schriftstellerisches Talent in einer Lesung zu ihrem Liebesroman unter Beweis stellen. Doch bei dem zynischen Reporter Aaron Kingsley (Max Befort) erreicht sie genau das Gegenteil. Auf dem Weg zu ihrem Wagen wird Holly überfallen. Ihre Papiere, ihre Bücher, ihr Mantel und ihre Schuhe werden von der Polizei am Flussufer gefunden. Was am nächsten Morgen zu einer riesigen Schlagzeile in der Zeitung führt: Hat Holly im Wasser Selbstmord begangen?