Münchner Polizei beobachtet Provokateure

Die Polizei hat bekannte Provokateure im Blick und will am nächsten Wochenende mit mehr Personal in der Nähe bekannter Freiluftpartyplätze unterwegs sein. 40 bis 60 junge Männer in München, die den Randalierern von Stuttgart "von der Motivation und der Mischung her ähnlich" sind, beobachtet die Münchner Polizei. Das seien Leute, die "gerne provozieren, Grenzen austesten und schauen, was passiert."