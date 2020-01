Brunnthal - Am frühen Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einm heftigen Kaminbrand in der Ringstraße in Brunnthal ausrücken. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der komplette Straßenzug in dichte Rauchschwaden gehüllt, aus dem Kamin schlugen große Flammen.