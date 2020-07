Komplimente und Kritik für neue Doku Das Netz spielt verrückt: Darum ist Zac Efron derzeit in aller Munde

Kritiker lassen sich nicht blenden

In "Um die Welt mit Zac Efron" bereist der Schauspieler gemeinsam mit Wellnessexperte Darin Olien (49) verschiedene Länder, "um gesunde und nachhaltige Lebensweisen aufzuspüren". So steht es jedenfalls in der Beschreibung der Netflix-Doku. Von den Reisen nach Island, Frankreich, Costa Rica, Sardinien, Lima, Puerto Rico, London und Iquitos zeigen sich jedoch nicht alle so begeistert wie die schwärmenden weiblichen Fans. Viele werfen Efron und Olien Oberflächlichkeit und Einfältigkeit vor.