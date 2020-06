Komplett schwarz bemalt Donald Trumps Stern auf dem Walk of Fame erneut beschädigt

Es ist schon wieder passiert: Der Stern von US-Präsident Donald Trump (73) auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood wurde erneut Opfer von Vandalismus. Am Wochenende besprühten Unbekannte den Stern komplett mit schwarzer Farbe und hinterließen eine Papiertüte mit Kot darauf. Das berichtet unter anderem das US-Klatschportal "TMZ".