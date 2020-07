"Komplett gelogen" Prozessauftakt in London: Johnny Depp holt zum Gegenschlag aus

Grund des Prozesses ist ein Artikel der britischen Boulevardzeitung "The Sun" von 2018 - daher findet er auch in London statt. Darin wurde behauptet, dass Depp Heard geschlagen habe. Um dies zu ergründen, wurde der Hollywood-Schauspieler als erster Zeuge der auf drei Wochen ausgelegten Gerichtsverhandlung befragt. Dabei soll er unter anderem gesagt haben, dass "wann immer es eskalierte" er derjenige gewesen sei, der sich zurückzog, "bevor die Dinge außer Kontrolle gerieten." Stattdessen wurde jedoch er als "dieses Monster" hingestellt, das Heard in Todesangst versetzt habe.