München - Vor zwei Jahren gründeten rund 30 regionale Tageszeitungen mit der Score Media Group GmbH & Co KG eine geschäftliche Allianz, um Anzeigen besser vermarkten zu können. Laut eigenen Angaben des Unternehmens kletterte der Umsatz bereits nach einem Jahr in den dreistelligen Millionenbereich – und Markus F., Geschäftsführer von Anfang an, galt als Star.