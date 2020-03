Ein Aspekt dabei: Rund 330.000 Münchner haben heuer Briefwahlunterlagen beantragt (2014: 189.300). Vor den Briefkästen des Kreisverwaltungsreferats herrschte am Samstag entsprechend Betrieb. Nur selbst in die Wahllokale kamen die Münchner doch nicht so zahlreich, wie ursprünglich gedacht. Sicherlich hat das Coronavirus seinen Teil dazu beigetragen. Schon im Vorfeld der Wahl hatte es Kritik am Freistaat gegeben, die Wahl trotz der Ansteckungsgefahr durchzuführen.