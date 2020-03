Sie fragen sich, was all das mit dem OB-Wahlkampf in München zu tun hat? Nun, darum sollte es beim "Stadtgespräch" der CSU am Montagabend im Filmtheater am Sendlinger Tor eigentlich gehen. Die Kandidatin der CSU, Kristina Frank, war nämlich auch anwesend - neben Markus Söder und Markus Blume, der als braver Stichwortgeber fungierte und vor allem seinem Chef Söder einen vergnüglichen Abend bereitete.