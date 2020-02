Ebenso wie die Rathaus-CSU fordert die München-Liste mehr Park-and-Ride-Anlagen an der Stadtgrenze für Pendler. Neu ist jedoch folgende Forderung: "Wir wollen, dass in Absprache mit dem Umland all diese Anlagen mit Trambahnen erschlossen werden, mit denen die Pendler gratis in die Stadt fahren können", sagt Melnitzki.