Kommt Prinz Andrew vor? "Jeffrey Epstein: Filthy Rich": Netflix-Serie erscheint noch im Mai

Die vierteilige Serie wird ab 27. Mai bei dem Streamingdienst zu sehen sein und enthält laut "Variety" Interviews mit Epsteins Opfern, in denen sie ihre Erfahrungen auf seiner Privatinsel - auch als "Pädophilen-Insel" bekannt - und in seiner Residenz in Palm Beach, Florida, schildern. Allein der Trailer zeigt neun Frauen, die sich gemeldet haben, um Epstein des sexuellen Missbrauchs zu beschuldigen.