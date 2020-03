Hintergrund für den Rauswurf von Naidoo: Im Internet war ein Video des Sängers aufgetaucht, in dem er offenbar unter anderem angebliche Gefahren besingt, die von Migranten ausgehen. RTL hatte Naidoo gebeten, sich dazu "umfassend zu äußern". In einem schriftlichen Statement dem Sender gegenüber und auf seinem Facebook-Account habe der Künstler die Vorwürfe des Rassismus zwar zurückgewiesen, zu den Hintergründen und der Entstehung des Videos äußerte er sich nicht: "Er bleibt dem Sender viele Antworten schuldig, zudem sind weitere Videos aufgetaucht, die in eine ähnliche Richtung gehen", so RTL.