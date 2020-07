Kommt der Rapper an seine Grenzen? Kanye West wegen Angstzuständen in der Notaufnahme

Aussprache mit Ehefrau Kim?

Es scheint, als habe West am Wochenende einen Wandel erlebt. Wollte er zunächst angeblich weder Hilfe annehmen noch Kontakt zu seiner Ehefrau haben, machte er am Samstag via Twitter einen ersten Schritt auf die 39-Jährige zu. Er entschuldigte sich bei ihr für sein Verhalten. Er sei "mit etwas an die Öffentlichkeit gegangen (...), das eine private Angelegenheit war". Der Rapper habe seine Frau "nicht so gedeckt, wie sie mich gedeckt hat", schrieb er. Dann richtete er das Wort direkt an sie: "Kim, ich möchte dir sagen, dass ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Bitte verzeih mir. Danke, dass du immer für mich da bist."