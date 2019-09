Die Realisierung einer Tramverbindung vom Hauptbahnhof durch die Barerstraße zur Münchner Freiheit

Die Realisierung von drei neuen Innenstadtquerungen in Nord-Süd-Richtung

Vier neue tangentiale bzw. radiale Tramstrecken, etwa eine Tram-Südtangente vom U-Bahnhof Aidenbachstraße zum Ostbahnhof.

Auch die Nachbargemeinden sollen ans Netz angeschlossen werden, mit einer Verlängerung der Tram etwa nach Ottobrunn und Unterföhring

Die Einführung des 5-Minuten-Takts auf allen Linien tagsüber ab 2020/21

Grüne: Mehr Trambahn-Querungen in München

Letzteres soll auch dafür sorgen, "einen attraktiven ÖPNV" anzubieten, um die "Verkehrswende in München zu realisieren". Durch die neuen Verbindungen - so die Argumentation der Fraktion - werde die U-Bahn deutlich entlastet und zudem Alternativen zum Autoverkehr geschaffen. Gerade Pendler aus oder in Umlandgemeinden könnten durch die verlängerten Trassen auf ihr Auto verzichten.