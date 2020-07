In der Vorlage reagiert nun auch die S-Bahn. Eine Lücke, in der keine Züge fahren, gibt es hier Sonntag bis Freitag zwischen 2 Uhr und 4.30 Uhr. In den Wochenend-Nächten fahren auf allen Linien die sogenannten Nachtschwärmer-S-Bahnen mit Abfahrt am Marienplatz zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr in alle Richtungen.

Auf der Stammstrecke selbst gebe es Montag bis Freitag nur eine Betriebslücke von 40 Minuten, am Samstag- und Sonntagmorgen durch die Nachtschwärmer-Bahnen gar keine. Ein 24-Stunden-Betrieb sei zwar "grundsätzlich umsetzbar, aber nicht wünschenswert", schreibt die Bahn.

Pretzl bleibt dennoch beharrlich. Der AZ sagt er: "Ich erwarte weiterhin von der MVG, dass sie den 24-Stunden-Takt wie von uns gefordert umsetzt."

CSU fordert MVV im München-Takt

Einen Fahrplan, der nicht für jede Linie einzeln geplant wird, sondern bei dem "die Taktfahrpläne unterschiedlicher S-Bahn/U-Bahn-/Trambahn- und Buslinien integriert betrachtet und aufeinander abgestimmt werden" hatte die CSU-Fraktion schon im Februar gefordert.

Die MVG schreibt jetzt recht verklausuliert von einer "Philosophie in Abwägung zwischen Verkehrsnachfrage, Wirtschaftlichkeit und Fahrplanstabilität", mit der geplant werde.

Bei der Weiterentwicklung des Fahrplans behalte man das "integrale Konzept", das die CSU vorschlägt jedoch im Auge.

Lesen Sie hier den AZ-Kommentar zum Thema

Lesen Sie auch: SEV in der Leopoldstraße - Stadt bessert Haltestellen nach