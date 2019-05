Kommt am heutigen Montag Die neue "Apple TV"-App als Anlaufstelle für alle Serien und Filme

Eine App als Schaltzentrale

Denn in der All-in-One-App werden alle Inhalte von unterstützten Anbietern gelistet, was Nutzern eine bessere Übersicht über das ihnen zur Verfügung stehende Angebot liefern soll. So finden sich beispielsweise "Patrick Melrose" (Sky Ticket) neben "American Gods" (Amazon Prime Video) und "Aquaman" (iTunes). Um das Angebot in vollem Umfang nutzen zu können, müssen die Apps der anderen Anbieter allerdings mit der "Apple TV"-App verknüpft werden - was allerdings mit wenigen Fingertippern schnell erledigt ist.