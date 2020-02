Kommissarin unter Drogen gesetzt "Polizeiruf 110: Totes Rennen": Martin Semmelrogge als fieser Micky

Durchbruch im "Boot"

Schauspieler Martin Semmelrogge (64) ist ein Spezialist für halbseidene Gesellen. Unzählige Male spielte er solche Figuren im Laufe seiner langen Karriere. Der Künstler mit der markanten Stimme kam am 8. Dezember 1955 in Boll-Eckwälden, Baden-Württemberg, zur Welt. Sein Schauspieldebüt feierte er im Jahr 1972 in der TV-Reihe "Der Kommissar". Es folgten einige andere Rollen in weiteren beliebten Krimireihen wie "Derrick", "SOKO 5113" und "Der Alte".