"Kommissar Montalbano" Italienischer Schriftsteller Andrea Camilleri ist tot

Der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri ist im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Rom gestorben. Berühmt geworden war der Sizilianer Mitte der Neunziger mit seinen "Montalbano"-Krimis. Der Bestsellerautor befand sich schon länger in Behandlung: Seit drei Jahren war er erblindet, Mitte Juni ist er nach einem Herzstillstand in die Klinik aufgenommen worden.