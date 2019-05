Kommissar Marthaler, Vera, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Sat1.Gold, Vera - Ein ganz spezieller Fall: Alte Wunden

In einem entlegenen Waldstück wird das Skelett eines jungen Mädchens gefunden. Es handelt sich um die Bergarbeitertochter Carrie Telling, die seit 1984 spurlos verschwunden ist. Die damaligen Ermittlungen verliefen im Sande. Das alles trug sich in den Wirren des Bergarbeiterstreiks zu, den Carrie mit ihrem Fotoapparat festgehalten hat. Bei ihrer Leiche wurden eine Kreditkarte und jener Fotoapparat gefunden. Was haben diese Gegenstände wohl mit dem Mord zu tun?