Kommissar Faber in der Notaufnahme "Tatort: Inferno": So wird der neue Dortmund-Krimi

Im neuen Fall aus Dortmund hält sich Kommissar Faber (Jörg Hartmann, 49) überwiegend in der Notaufnahme auf, um im "Tatort: Inferno" (14.4., Das Erste, 20:15 Uhr) den Mord an einer Ärztin aufzuklären. Doch der eigentliche Kriminalfall rückt bei der Schwermütigkeit der Szenerie fast schon in den Hintergrund. Faber muss sich mit seinen alten Dämonen auseinandersetzen. Von bösen Träumen und Schlaflosigkeit geplagt, hat er Schwierigkeiten, seinen Alltag zu bestreiten.