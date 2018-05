Kommen Luxuswohnungen auf den Gewerbehof? Werkstätten an der Plinganserstraße: Abriss ohne Plan für danach

Auch das Deckel-Gelände taucht in diesem Beschluss auf, doch schon damals stellte die Stadt fest, dass ihr das Gelände nicht gehört, ihr Einfluss also gering sein dürfte.

Für Arslan kommen solche Bemühungen in jedem Fall zu spät . Auf seinem Tisch im hinteren Teil der Werkstatt liegt eine Liste mit Gewerbehöfen. In den vergangenen Monaten hat er sie alle durchtelefoniert. Platz war nirgends. Den anderen Werkstätten auf dem Gelände geht es nicht anders. Ist Arslan erstmal weg, wird es auch für die Stammkunden der Werkstatt, in der laut ihrem Besitzer alles repariert werden kann "außer Flugzeuge und Schiffe", erstmal schwierig.

Eine von ihnen ist Jeanette Mühlmann: "Ich bin aus allen Wolken gefallen , als ich von der Kündigung erfahren habe", erzählt sie. Besonders ärgert sie, dass der Investor den Mietern kündigt, bevor es überhaupt Neubaupläne für das Gelände gibt: "Das hier wird auf jeden Fall leerstehen", ist sie sicher.

Für Mühlmann steht der Gewerbehof auch für ein größeres Problem der Stadt: "Investoren wird zuviel Macht gegeben. Hier machen einige wenige Geschäfte auf Kosten der Mehrheit."

"Warum werden Handwerker nicht besser berücksichtigt?"

Auch Mechaniker Arslan fühlt sich von der Stadt alleingelassen: "Warum werden Handwerker bei der Stadtplanung nicht besser berücksichtig?", fragt er. "Die Münchner brauchen doch Dienstleistungen wie meine in der Nähe."

Aufgeben will der gebürtige Türke trotzdem nicht. Bis zum letzten Tag will er neue Räume für seine Autowerkstatt suchen und - sollte das nicht funktionieren - sich nach einer Anstellung umschauen. "Ich bin seit 29 Jahren in Deutschland", sagt er, "davon war ich keinen Tag arbeitslos und habe das auch nicht vor." Er lächelt wieder müde.

