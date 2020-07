Mario Barth (47) macht Stadien voll, versammelt Millionen vor TV-Bildschirmen, doch sein Privatleben will er vor der Öffentlichkeit und den Fans schützen. Alle Witze über seine Freundin hat Mario Barth auch nach über 15-jähriger Karriere noch nicht gemacht, so scheint es zumindest. Doch wer ist eigentlich die Freundin von Mario Barth? Wer ist die Frau an seiner Seite?