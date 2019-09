Komiker beleidigte Publikum Nach "Fernsehgarten"-Eklat: Luke Mockridge kündigt Auflösung an

Mockridge will Auflösung liefern

"Egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam - das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer. Man fragt sich in einem solchen Moment: Haben wir denn keine größeren Probleme?", sagte er in einem Interview, das Sat.1 am Dienstag veröffentlichte. Und schob hinterher, dass ein Achsel-furzender, Affen imitierender, Bananen-telefonierender Luke Mockridge im Fernsehen vielleicht genau die Abwechslung gewesen sein könnte, die der Sommer gebraucht habe. Dann kündigte Mockridge eine Art Gegenschlag an.