Das sagt James über die Bundesliga und seine Saison beim FC Bayern

Gegen Köln war James (AZ-Note 3 - hier geht's zur Einzelkritik) wieder mal Wegbereiter für den nächsten Bayern-Sieg und glänzte als Torschütze und Vorbereiter. Die Leistungsbilanz des Mittelfelders, der selbst von einer "guten Saison" spricht, lässt sich sehen: James kommt auf acht Tore und 14 Vorlagen in insgesamt 37 Pflichtspielen. "Ich wollte mich gut schlagen und denke, das habe ich auch getan", so James, der vor seinem Wechsel noch einige Zweifel hatte. "Die Bundesliga ist eine gute Liga und die Stadien sind voll. Als ich hier her gekommen bin, hatte ich eine andere Wahrnehmung." (Lesen Sie hier: James über seinen schmerzhaften Abschied von Real)