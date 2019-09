Ex-Löwe Stefan Ortega (von 2014 - 2017 beim TSV 1860), mittlerweile bei der Arminia zwischen den Pfosten, legte sich den Ball am Fünfmeterraum zurecht – seine Mannschaftskollegen Manuel Prietl und Amos Pieper stellten sich ebenfalls in den Strafraum. Das Trio bildete ein Dreieck – zunächst lief auch noch alles nach Plan: Die drei spielten sich den Ball in kurzen Abständen hin und her. Für den Fall der Fälle stand sogar noch ein vierter Spieler als mögliche Anspielstation im Strafraum bereit.