Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Baden-Würrtemberg (Kennzeichen Ravensburg) war demnach mit ihrem Renault Clio in Richtung Mühldorf fahrend an der Ampelkreuzung zur Staatsstraße 2086 nach links in Richtung Hohenlinden abgebogen und hatte den entgegenkommenden Kradfahrer mit seiner Yamaha übersehen.