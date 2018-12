München - Auf der Maximilianstraße ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Unfall, an dem ein Radfahrer und ein Lastwagen beteiligt waren. Wie die Polizei München bestätigt, passierte das Unglück gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Maximilianstraße Ecke Karl-Scharnagl-Ring. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen war aber noch ansprechbar. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.