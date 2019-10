Kollegen stehen ihr bei Klimaprotest: Jane Fonda und Ted Danson wurden festgenommen

Jane Fonda (81, "Grace and Frankie") wurde am Freitag zum dritten Mal bei einer Klimaschutz-Protestaktion vor dem Kapitol in Washington, D.C. festgenommen. Doch dieses Mal wurde nicht nur die Schauspielerin, sondern auch ihr Freund und Kollege Ted Danson (71, "The Good Place") in Gewahrsam genommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Capitol Police gegenüber dem US-Branchenblatt "Variety".