Kollegen bei "The Voice of Germany" Hartes Urteil von Sido: Mark Forster gibt "keinen guten" Rapper ab

Sido (38, "Mein Block") und Mark Forster (35, "Chöre") könnten wohl kaum unterschiedlicher sein. Dennoch eint sie die Musik - und der Juryjob in der neuen Staffel von "The Voice of Germany". Es ist nicht das erste Zusammentreffen der beiden Künstler. Bereits vor mehreren Jahren kreuzten sich ihre Wege. Damals, so erzählen die beiden nun in einem Interview mit dem Magazin "Stern", habe Forster noch für Kurt Krömer (44) gearbeitet. Sido sei als Showgast engagiert gewesen. Forster erinnert sich: "Ich habe Sido als Gast betreut und so zu ihm gesagt: 'Hallo, Herr Sido, was möchten Sie gern trinken?'"