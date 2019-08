Kollegen bei "Köln 50667" Pia Tillmann und Steffen Donsbach trauern um Ingo Kantorek

Auch Tillmanns Ehemann Steffen Donsbach war in den Jahren 2013 und 2014 ein Kollege bei "Köln 50667" gewesen. Donsbach gehörte wie Kantorek, der als Alex Kowalski an der TV-Soap mitwirkte, von Beginn an zur Besetzung und spielte die Rolle des Max Hofstetter. In seiner Instagram-Story postete Donsbach am Freitagabend: "Ich bin wirklich geschockt. Meine Gedanken sind bei Ingo Kantoreks Familie (vor allem Dennis) & Angehörigen. Tut mir unfassbar leid."