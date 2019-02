München - Das kleine Mädchen, das von ihrer Mutter in einer Babyschale in den Gerichtssaal des Strafjustizzentrums getragen worden ist, wird ihren Papa wohl jahrelang nur im Gefängnis sehen dürfen. Paul T. (41, Name geändert) hat am Freitag vor Gericht gestanden, dass er sich als Drogenhändler betätigt hat. Nach einer Vereinbarung der Prozessbeteiligten wird er dafür bis zu vier Jahre ins Gefängnis müssen.